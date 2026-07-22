Ministerio de Minas se reúne con Minerven para impulsar el sector aurífero

CARACAS.- El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, sostuvo una reunión estratégica con la gerencia de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) para evaluar el desempeño productivo de la empresa y definir líneas de acción para el próximo trimestre.

Durante el encuentro se realizó un balance de la producción aurífera correspondiente al último mes, donde se destacó un incremento en los niveles de extracción y las proyecciones que apuntan a mantener esta tendencia positiva en los próximos meses.

Asimismo, las autoridades revisaron el avance de los trabajos que se ejecutan en frentes estratégicos como Mina Colombia, Mina Sosa Méndez y la Planta Revemin, considerados espacios clave para el fortalecimiento de la capacidad productiva de Minerven.

La reunión también permitió afinar mecanismos de planificación, seguimiento y control de las operaciones, con el propósito de optimizar el aprovechamiento de los recursos y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el sector.

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas se reiteró el compromiso de continuar impulsando políticas orientadas al fortalecimiento de la minería como una actividad estratégica para la diversificación de la economía nacional y el desarrollo de las industrias básicas del país.

NP/Unión Radio