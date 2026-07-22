Lluvias en Mérida incomunican la vía de Mocotíes

CARACAS.- Las recientes lluvias que se han registrado en el estado Mérida, causaron deslizamientos en el municipio Zea, ubicado en la zona del Mocotíes, donde se han desplegado cuadrillas para restablecer el paso vehicular.

«En la troncal 003 del sector La Húmeda, donde después de diferentes precipitaciones que hemos tenido en los últimos días, presentamos deslizamientos en este sector. La alcaldía ha desplegado maquinaria y personal para atender esta importante vialidad», expresó el alcalde del municipio Zea, Víctor Bustamante.

Unión Radio