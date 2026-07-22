Lluvias en el estado Trujillo afectaron a 40 viviendas y la vialidad

CARACAS.- Las intensas lluvias de los últimos días afectaron la Troncal 007, que dejó incomunicados a los estados Trujillo y Portuguesa. El cuerpo de bomberos registró daños de consideración en, al menos, 40 viviendas que resultaron inundadas en los municipios Boconó y Campo Elias.
Organismos de gestión de riesgos realizan labores de despeje de sedimentos, lodo, rocas y árboles caídos en nueve sectores afectados. Las autoridades regionales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier eventualidad asociada a las lluvias a través de los números de emergencia.
Unión Radio