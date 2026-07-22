Lluvias en el estado Trujillo afectaron a 40 viviendas y la vialidad

CARACAS.- Las intensas lluvias de los últimos días afectaron la Troncal 007, que dejó incomunicados a los estados Trujillo y Portuguesa. El cuerpo de bomberos registró daños de consideración en, al menos, 40 viviendas que resultaron inundadas en los municipios Boconó y Campo Elias.

El alcalde Boconó, Alejandro García, explicó que «ahora estamos aquí haciendo presencia en las viviendas que fueron afectadas. Afortunadamente, lo primero es decir que no hay pérdidas humanas. La gente está resguardada, que es lo principal, y ya aquí estamos con el equipo de ingeniería y servicios públicos e infraestructura para comprometernos de inmediato a que estas casas sean restauradas para que sus propietarios puedan devolverse a vivir como lo han hecho habitualmente en cada una de ellas».

Organismos de gestión de riesgos realizan labores de despeje de sedimentos, lodo, rocas y árboles caídos en nueve sectores afectados. Las autoridades regionales reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier eventualidad asociada a las lluvias a través de los números de emergencia.

Unión Radio