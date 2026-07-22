Puente en Guanare presenta fallas en su infraestructura

CARACAS.- Una comisión de Protección Civil (PC) y administración de desastres constató afectaciones en el puente que cruza el río Guanare, específicamente en las juntas de dilatación y la parte media de la estructura.

Asimismo, durante la inspección técnica se evidenció desprendimiento y exposición estructural de material interno, lo cual incide en la estabilidad de la obra.

Los equipos técnicos realizaron un informe con recomendaciones de mantenimiento para garantizar la seguridad de los usuarios y la integridad de la estructura.

Mariangel García / Unión Radio