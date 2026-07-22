Trabajadores y contratistas de CVG Bauxilum reclaman pago de servicios

CARACAS.- Trabajadores y contratistas de la estatal CVG Bauxilum reclaman el pago de sus servicios. Aseguran que ante el panorama de impagos está en riesgo la cadena de extracción de fabricación de aluminio.

Se trata de 15 empresas que emplean a 350 trabajadores que exigen el pago correspondiente a la prestación de sus servicios de mantenimiento y suministros a la estatal CVG-Bauxilum, una compañía vital en la cadena de producción de aluminio en el sur de Venezuela.

“Hay deudas que ascienden desde los $ 50.000 hasta los $ 800.000 y el millón de dólares, deudas que han sido acumulativas porque siempre confiamos en la planta, en nuestra gestión administrativa, financiera, de producción. Es una planta de producción continua que cualquier equipo que se pare es vital para la sustentabilidad y para la producción de dicha planta”, explicó Richard Matheus, uno de los afectados por el impago.

«Si nosotros estamos paralizados se paraliza Venalum, Alcasa. La cantidad es grande, pero las cosas hay que decirlo por su nombre. Estamos tratando que nos paguen la deuda que tienen con nosotros desde hace bastante tiempo», añadió Amadeo Godoy, otro de los afectados.

Los afectados revelaron que, aunque no pueden ingresar a la empresa, dentro de la planta continúan instalados sus equipos y estructuras que forman parte de su patrimonio.

Unión Radio