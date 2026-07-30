Expertos trabajan para erradicar la propagación de coral invasor en Mochima

CARACAS.- El ministerio de Ecosocialismo informó que se mantiene el abordaje en zonas costeras de Sucre y Anzoátegui ante la presencia del coral invasor «unomia stolonifera«, una especie que afecta al Parque Nacional Mochima.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en alianza con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), presentó siete métodos científicos para contener y erradicar la propagación del coral.

Según el protocolo descrito, el plan abarca acciones como la extracción manual, la succión con ultrasonido, el uso de mantos impermeables y de luz ultravioleta.

Durante el abordaje, se evaluaron más de 80 zonas para priorizar las áreas de intervención en Mochima y se informó la capacitación a más de 400 lancheros, pescadores y estudiantes a través de programas como el de escuelas azules.

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