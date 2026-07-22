Brasil lanza una línea de crédito de 3.650 millones para paliar el nuevo arancel de Trump

BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles un decreto para abrir una nueva línea de crédito de 18.500 millones de reales (3.650 millones de dólares) para mitigar los efectos del nuevo arancel del 25 % de Estados Unidos.

«Estamos demostrando que no hay crisis que impida a Brasil seguir con su trayectoria de crecimiento económico», dijo el mandatario progresista en un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, al anunciar la medida.

Bautizado como ‘Brasil Soberano III’, el nuevo programa se suma a las otras dos líneas de crédito en condiciones ventajosas que lanzó el Gobierno en el último año para ayudar a las empresas exportadoras brasileñas a hacer frente tanto a la guerra comercial de Estados Unidos como al conflicto en Oriente Medio.

EFE