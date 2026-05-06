John Barrett: Recuperación económica de Venezuela requiere entorno legal que atraiga empresas

CARACAS.- El encargado de negocios de Estados Unidos (EEUU), John Barrett, insistió este miércoles en la necesidad de un entorno legal seguro para atraer empresas al país que contribuyan a la recuperación económica de Venezuela.

«La recuperación económica de Venezuela requiere un entorno legal y regulatorio que atraiga empresas de alta calidad», escribió el diplomático en la cuenta en X de la embajada norteamericana.

Barrett también informó que se reunió con representantes del empresariado venezolano y aseguró que «el sector privado está listo para transformar Venezuela».