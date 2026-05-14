jueves, mayo 14, 2026
- Publicidad -

Encargado de negocios de EEUU se reunió con el ministro de Energía Eléctrica

Paíspais
Updated:
- Advertisement -

CARACAS.- El encargado de negocios de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, John Barrett, se reunió este jueves con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá,

«Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela», escribió el diplomático en X.

Barrett apuntó que para Washington es una prioridad la restauración del sistema eléctrico con «experiencia, inversión y colaboración con los EEUU».

Unión Radio

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos