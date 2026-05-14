Encargado de negocios de EEUU se reunió con el ministro de Energía Eléctrica

CARACAS.- El encargado de negocios de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela, John Barrett, se reunió este jueves con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá,

«Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela», escribió el diplomático en X.

Barrett apuntó que para Washington es una prioridad la restauración del sistema eléctrico con «experiencia, inversión y colaboración con los EEUU».

Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela. El plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la… pic.twitter.com/UxMvByy9A2 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 14, 2026

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