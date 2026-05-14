Chile prioriza restablecer las relaciones consulares con Venezuela

Nueva Delhi.- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, le confirmó a EFE que el restablecimiento de los servicios consulares con Venezuela es la «primera prioridad» que tiene su país ante la situación de cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambas naciones.
El ministro explicó que el Gobierno chileno busca reconstruir canales básicos de comunicación e intercambio de información con Venezuela para atender las necesidades administrativas y migratorias de los ciudadanos de ambos países.
El representante del Gobierno chileno reiteró además que cualquier diferencia interna debe resolverse a través del sistema democrático.
“Ojalá los venezolanos puedan avanzar en eso de acuerdo a sus propias normas y decisiones”, agregó.
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EFE