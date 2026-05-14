Bajones eléctricos afectan sistemas de distribución de agua en Caracas

CARACAS.- Las alcaldías de El Hatillo y Baruta en la ciudad de Caracas informaron que los bajones eléctrivos registrados este jueves en la tarde afectaron los sistemas distribución de agua de la capital, Tuy I, Tuy II y Tuy III.

«Informamos a todos nuestros vecinos que se ha registrado una fuerte fluctuación eléctrica que ha afectado directamente la operatividad de los Sistemas Tuy I, Tuy II y Tuy III», escribieron en una cuenta en X sobre servicios públicos de El Hatillo.

El alcalde de Baruta, Darwin González, reportó la misma falla y dijo que los operarios de la hidrológica de la capital trabajan para solventar la falla.

«El equipo de hidroven se encuentra trabajando para recuperar el sistema lo más pronto posible», apuntó el burgomaestre.

📢 #ServiciosEHInforma #AtenciónVecinal 🚨💧#14May-2:45pm



Informamos a todos nuestros vecinos que se ha registrado una fuerte fluctuación eléctrica que ha afectado directamente la operatividad de los Sistemas Tuy I, Tuy II y Tuy III. pic.twitter.com/tzVeHMIrgf — ServiciosElHatillo (@ServiciosEH) May 14, 2026

¡Atención, baruteños! @HidrovenOficial informa de una interrupción del servicio en los sistemas Tuy I, Tuy II y Tuy III debido a la variación de tensión ocurrida hace minutos en toda la ciudad. El equipo de hidroven se encuentra trabajando para recuperar el sistema lo más… — Darwin González (@darwingonzalezp) May 14, 2026

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