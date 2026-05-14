Trump afirma que Xi le ofreció ayuda con Irán durante su reunión en Pekín

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció «ayuda» con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.

«Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'», explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China.

Según un extracto de la entrevista, que se emitirá por completo el jueves por la noche en Estados Unidos, Trump afirmó que al presidente chino «le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz».

Según el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.

«Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo», explicó.

EFE