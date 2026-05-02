Inicia lapso de impugnaciones para aspirantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales 

CARACAS.- 94 representantes de la sociedad civil fueron presentados ante la Comisión Preliminar de Postulaciones para integrar el comité definitivo que evaluará a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional dio a conocer la lista de preseleccionados. En representación de las organizaciones de la sociedad civil hay 43 aspirantes, mientras que por iniciativa propia del mismo sector hay 51 personas.

Este sábado, 2 de mayo inicia el lapso para efectuar las impugnaciones y culminará el martes 5 de mayo.

El presidente de la Comisión Preliminar de Postulaciones, diputado Giuseppe Alexandrello informó que las impugnaciones deben realizarse por escrito y bajo los elementos establecidos, para tal fin, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Una vez escogidos los 10 integrantes de la sociedad civil, se conformará el Comité de Postulaciones Judiciales, previa aprobación de la plenaria de la Asamblea Nacional.

A continuación, la lista detallada de aspirantes de la sociedad civil.



Unión Radio