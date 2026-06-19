Inces afianza cooperación técnica con institutos alemanes

CARACAS.-Una delegación venezolana integrada por representantes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), Fedecámaras y la Cámara de Comercio Venezolano-Alemana (AHK Venezuela) inició esta semana una agenda de trabajo en Bonn, Alemania, para construir alianzas con centros e instituciones vinculadas a la formación profesional del país europeo.

El objetivo es transferir conocimientos de vanguardia y fortalecer el perfil productivo de los trabajadores venezolanos, con énfasis en la aplicación de la metodología de formación dual.

La comitiva ha cumplido con varias jornadas. Primero, una reunión con DVV International, organización referente en educación para adultos, en cuyo intercambio surgió la política de reconocimiento de saberes como un fuerte vínculo entre ambas instituciones. Se acordó una agenda bajo el mecanismo de intercambio técnico.

Asimismo, visitaron el Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), donde Ilona Medrikat, directora de Proyectos Internacionales para América Latina, ratificó el acompañamiento técnico para implementar la formación dual en Venezuela. Analizaron los pilares del éxito del modelo alemán y evaluaron mecanismos para adaptarlo a la realidad productiva venezolana.

Para cerrar la agenda en Bonn, la delegación visitó un taller de formación práctica para aprendices. «En su experiencia y metodología encontramos mecanismos para fortalecer la capacitación en áreas técnicas específicas a través de alianzas con sectores privados», concluyeron los representantes del Inces. El despliegue internacional busca abrir nuevos horizontes para el desarrollo técnico y la implementación de la formación profesional dual en Venezuela.

La agenda de actividades cerrará en Berlín con otra serie de encuentros y visitas.