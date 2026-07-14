Aprobada en primera discusión Reforma de Ley Contra la Estafa Inmobiliaria

CARACAS.- La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que busca mejorar la incorporación del sector privado en la construcción masiva de viviendas, para ser ofertadas en el menor tiempo posible a las familias afectadas, tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El primer vicepresidente del Poder Legislativo, el diputado Pedro Infante, quien presentó la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, dijo que esta reforma apunta, fundamentalmente, a garantizar mejores condiciones y seguridad jurídica, capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie el proceso de construcción de viviendas y que junto a la Gran Misión Vivienda Venezuela, puedan atender a más de 15 mil familias afectadas.

Además, Infante agregó que la reforma propone también destrabar el esquema de precios rígidos de los constructores, que permita absorber costos durante las obras, resolver el límite legal restrictivo que se fijó anteriormente y proteger el flujo de caja y flexibilizar condiciones.

Unión Radio