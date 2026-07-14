AN aprobó en primera discusión proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en primera discusión el proyecto de ley de régimen especial de Arrendamiento de Inmuebles.

La propuesta del proyecto fue presentada por el primer vicepresidente del Poder Legislativo, Pedro Infante, quien explicó que el proyecto consta de 27 artículos agrupados en cuatro capítulos.

Aseguró que el instrumento busca crear mejores condiciones de seguridad y equilibrio jurídico y que se estima estimule el financiamiento de proyectos de construcción de viviendas.

El proyecto pasará a una comisión especial, conformada con los integrantes de las comisiones de Administración y Servicios y de Desarrollo Social para su estudio.

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