Guanipa plantea crear comisión para gestionar la ayuda enviada al país por los terremotos

CARACAS.- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, planteó la necesidad de crear una comisión de contraloría que logre gestionar el dinero que han donado a Venezuela para la atención de las familias afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

«Harán falta muchos recursos, demasiado dinero para lo que Venezuela tiene que acometer en este momento; pero también lo hemos planteado en este acuerdo en distintas propuestas que se han hecho desde el bloque parlamentario Libertad, tienen que ser fondos manejados con transparencia. Fondos que tengan una contraloría real y haga que ese dinero llegue a cada uno de los necesitados y no se pierda en el camino como otras veces ha ocurrido. Nos parece imprescindible que tengamos la colaboración internacional y los recursos necesarios», expresó.

Guanipa resaltó que están dispuestos a acompañar a las víctimas en medio de la superación, así como la disposición de presentar proyectos tangibles en medio de la crisis.

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