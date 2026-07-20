Humaniz Consulting crea bolsa de empleo para beneficiar a afectados por terremotos

CARACAS.- El CEO de Humaniz Consulting y máster en dirección y gestión de recursos humanos, José Adelino Pinto, informó que hasta el momento registran aproximadamente unos 300 patronos afectados por los terremotos del pasado 24 de junio que, multiplicándolo por al menos cinco trabajadores a su disposición, se contabilizan en 1.500 o más los perjudicados.

A pesar de contar con una cifra estimada debido a que no se ha realizado un censo para conocer cuál es la cifra exacta, Adelino afirmó que desde Humaniz Consulting crearon una bolsa de empleo para brindar ayudas a todos aquellos que vivieron afectaciones para que tengan prioridad a futuro para un nuevo empleo.

«Lo estamos tratando de direccionar a todas las personas principalmente de La Guaira, pero también de Caracas, en las zonas afectadas para que se le dé la prioridad de contratación. Así como hay gente que perdió su vivienda también hay gente que no la perdió, pero perdieron su puesto de trabajo porque ahí había comercios, hoteles, restaurantes, supermercados, etcétera que desaparecieron y aquellos que no desaparecieron están teniendo una actividad comercial muy baja».

Adelino Pinto sostuvo que está actividad es para difundirla a través de los afectados y conseguir apoyo de diversas ONG’s y así llegar a los refugios.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , señaló que desde el Estado se debería colocar algún tipo de ayuda, ya que actualmente el paro forzoso resulta insuficiente para las personas. «Los ayudas para que, de alguna manera, puedan subsistir durante estos próximos meses porque les va a costar y lo más seguro es que no les paguen sus derechos laborales».

La incertidumbre para volver a la vida laboral

Arleth Figueredo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas (ALAL) y especialista en derechos humanos laborales, derecho laboral y gerencial social comunitaria, recalcó que se debería suspender la relación laboral debido a las medidas de fuerza mayor que atañe a los trabajadores, empleadores y al propio Estado.

«Al no haber entidad de trabajo por cualquier afectación entonces hay una suspensión. En consecuencia, no hay obligación del patrono de derogar unos recursos (…). Si falleció alguno de ellos (patrono) o en el caso que hayan fallecido todos y no haya quien dirija la empresa puede darse la situación o puede que el presidente o dueño de la empresa sea el fallecido y aún no se haya hecho el tema de la sucesión todo legal para que herede a quien le corresponda, pero si tampoco hay centro de trabajo (…) no hay obligación del trabajador de prestar su servicio».

Aunando a ello, Figueredo explicó que los patronos tampoco están en la obligación de pagar el salario si no se presenta el trabajador, solo se puede hacer «si es una persona solidaria».

Carlos Padilla González/Unión Radio