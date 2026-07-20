Centro de acopio de la FCU-UCV pide donar medicina, alimentos enlatados e higiene personal

CARACAS.-El secretario de derechos estudiantiles de la FCU-UCV, Ariel Pérez, afirmó que en este momento cuentan con suficiente ropa que fue donada y pidió a las personas que desean colaborar pueden apoyarcon alimentos no perecederos, en especial los productos enlatados.

Detalló que también requieren de medicamentos antihipertensivos, antialérgicos, mascarillas, agua, artículos de higiene para adultos y niños, en especial, pañales y toallitas húmedas.

«Las personas que pueden seguir donando, que pueden seguir sumando, no se queden sin donar. Si usted no puede ir la UCV nos puede escribir a las redes sociales y nosotros nos acercamos con el equipo de voluntarios de motorizados que tenemos y si no, hágalo llegar al centro de acopio más cercano a su residencia», dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

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Pérez recordó que el centro de acopio está ubicado en la Plaza de Rectorado de la UCV y que cuentan con aproximadamente 400 y 500 voluntarios en sede.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio