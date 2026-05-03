Henri Falcón respalda entendimientos gubernamentales entre Venezuela y EEUU

CARACAS.- El diputado de la Asamblea Nacional, Henri Falcón, respaldó los acuerdos alcanzados recientemente entre el Gobierno de Venezuela y Estados Unidos.

«Necesitamos, y seguramente así lo ve el Gobierno, un aliado comercial estratégico por excelencia como lo fue los Estados Unidos», indicó.

Asimismo, Falcón expresó que es necesario explicar a los trabajadores el desglosamiento de lo percibido por el nuevo aumento del salario mínimo integral anunciado recientemente por el Ejecutivo nacional.

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