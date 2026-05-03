León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV ha denunciado este domingo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la frecuente violación de este derecho en todo el mundo y ha recordado a los «numerosos» periodistas víctimas de los conflictos y la violencia.

«Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por la Unesco. Lamentablemente este derecho es a menudo violado, a veces en un modo flagrante y otras oculto», lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del ‘Regina Caeli’, que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

En este sentido, el pontífice estadounidense, que el próximo viernes cumplirá un año desde su elección, también recordó a «los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia» en todo el mundo.

Las Naciones Unidas dedican cada 3 de mayo a la libertad de prensa como un derecho «fundamental» para la paz y los derechos humanos. En su último informe de tendencias mundiales entre 2022 y 20225 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012.

Por otro lado, León XIV recordó ante los cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro que el mes de mayo está consagrado a la Virgen María, confiando a su intercesión sus oraciones «por la comunión en la iglesia» y «la paz en el mundo».

EFE