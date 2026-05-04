Hakuna Group Music conquistó Venezuela con un sold out

CARACAS.- El fenómeno musical Hakuna Group Music hizo historia en su primera visita a Venezuela con el concierto “Nacidos de lo Alto”, logrando un lleno total en el Fórum de Valencia el pasado 2 de mayo. El evento destacó por una destacada organización, iniciando de manera puntual y cumpliendo con las expectativas de quienes se dieron cita para vivir esta experiencia espiritual y musical.

La convocatoria trascendió las fronteras y recibió a seguidores provenientes de toda Venezuela, trasladándose desde distintas regiones para ser parte del debut de la agrupación española en el país.

El espectáculo, que se extendió por cuatro horas incluyendo las actuaciones de los teloneros Said Nassar y las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, destacó por un despliegue artístico de primer nivel. En total, 53 artistas compartieron escena, integrando a 16 músicos provenientes de España con el talento local venezolano, logrando una armonía que conmovió a los asistentes.

Gracias al montaje de 360 grados, el público disfrutó de una experiencia envolvente desde cualquier ubicación del recinto, facilitada por el uso estratégico de la pantalla central del Fórum.

El repertorio incluyó los éxitos más esperados como “Huracán”, “Sencillamente” y “Baila”, coreados al unísono por un Fórum vibrante. Al finalizar la jornada, José Martínez, responsable de Hakuna en Venezuela y productor del evento, ofreció un mensaje motivador y de profunda fe dirigido a todos los venezolanos.

“Estar detrás de la organización de este evento me demostró que todo es posible cuando se actúa con fe. Gracias a cada rincón de Venezuela que se hizo presente hoy; este es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos”, expresó Martínez, enfatizando un mensaje de esperanza y motivación para el país al cierre de la noche.

Este primer encuentro de Hakuna Group Music en territorio venezolano cierra con balance positivo, consolidando el impacto de su propuesta y dejando abierta la posibilidad de futuros proyectos que sigan uniendo al país a través de la música y el encuentro.

Nota de prensa