Baruta informó cronograma para el suministro de agua

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó que la empresa Hidroven realizó mejoras en el sistema Tuy II, por lo que reactivarán el suministro de agua en las diferentes localidades de la entidad.
Según indicó en su cuenta en X, el bombeo iniciará este viernes hasta el próximo domingo iniciando desde las zonas menos elevadasy se realizará de la siguiente forma:
Viernes 26:
- Anacoco
- Los Mangos
- El Relleno
- La Pedrera
- Maisanta
- Calle Sucre
- Bolívar Sur
- Garibaldi
- Las Palmas
- El Rosario
- Las Dalias
- Santa Cruz, calle Trujillo
- Terrazas del Club Hípico
- Lomas del Club Hípico
- Calle Macareo
- omas de La Trinidad
- La Bonita
- Sorocaima
- Las Esmeraldas
- Escampadero
- El Pozo
- La Cancha
- La Capilla A y B
- Araguaney
- La Esperanza Alta y Baja
- Tito Salas
- Los Samanes (partes bajas)
- Guaicay (partes bajas)
Sábado y domingo (27 y 28):
- Conjunto Residencial
- El Naranjal
- Las Danielas
- Los Samanes (partes altas)
- Guaicay (partes altas)
- Las Minitas
- Polifibra
- La Naya
- Terrazas de Santa Inés
- Colegio Americano
- Calle Victoria
- Federación Bolívar Norte
- Quebrada Seca
- Miranda
- Los Manguitos
- Anacoco, calle principal
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