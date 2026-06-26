Baruta informó cronograma para el suministro de agua

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó que la empresa Hidroven realizó mejoras en el sistema Tuy II, por lo que reactivarán el suministro de agua en las diferentes localidades de la entidad.

Según indicó en su cuenta en X, el bombeo iniciará este viernes hasta el próximo domingo iniciando desde las zonas menos elevadasy se realizará de la siguiente forma:

Viernes 26:

Anacoco

Los Mangos

El Relleno

La Pedrera

Maisanta

Calle Sucre

Bolívar Sur

Garibaldi

Las Palmas

El Rosario

Las Dalias

Santa Cruz, calle Trujillo

Terrazas del Club Hípico

Lomas del Club Hípico

Calle Macareo

omas de La Trinidad

La Bonita

Sorocaima

Las Esmeraldas

Escampadero

El Pozo

La Cancha

La Capilla A y B

Araguaney

La Esperanza Alta y Baja

Tito Salas

Los Samanes (partes bajas)

Guaicay (partes bajas)

Sábado y domingo (27 y 28):

Conjunto Residencial

El Naranjal

Las Danielas

Los Samanes (partes altas)

Guaicay (partes altas)

Las Minitas

Polifibra

La Naya

Terrazas de Santa Inés

Colegio Americano

Calle Victoria

Federación Bolívar Norte

Quebrada Seca

Miranda

Los Manguitos

Anacoco, calle principal

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