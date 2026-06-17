Gotopo: Países Bajos eliminaría visa a venezolanos para Curazao en 2 meses, tras aval parlamentario

CARACAS.- El gobierno de Curazao evalúa oficialmente eliminar el requisito de visa para los ciudadanos venezolanos con el objetivo de frenar el drástico desplome del turismo y reactivar la economía de la isla.

La información fue confirmada por el ministro de Desarrollo Económico de Curazao, Roderick Middelhof, quien destacó el envió de una carta formal al Consejo de Ministros para revisar y suavizar o retirar por completo la medida migratoria impuesta en 2021.

Juan Gotopo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro, considera que esa solicitud no tendrá ningún inconveniente para ser aprobada en el parlamento de Curazao.

“El ministro le hizo llegar una carta al Parlamento, hay que destacar que el gobierno en Curazao es parlamentario, y está gobernando el Partido Movimiento Futuro Curazao, del cual toma parte el ministro de Asuntos Económicos y Turismo de la isla. En mi opinión, esa solicitud del ministro no va a tener ningún inconveniente de ser aprobada ante el Parlamento porque ellos tienen mayoría absoluta de 13 escaños de los 21 que gobiernan”, explicó.

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, resaltó que “una vez que sea aprobada por el Parlamento, no tardaría ni dos meses para que el gobierno de los Países Bajos, que manejan las relaciones exteriores de las 3 islas, tome la decisión de eliminar el visado para los venezolanos para Curazao”.

Aclaró que eso no quiere decir que se vaya a hacer lo mismo para Saint Marteen, Bonaire o Aruba, porque son islas autónomas, en este caso, si Aruba quiere plantear también lo mismo con el visado, se eliminaría también la visa para ingresar a Aruba”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio