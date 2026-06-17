Cristina Fernández cumple un año presa y se aferra a liderazgo de un peronismo en el limbo

BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2015-2019) se aferra a no perder el liderazgo del movimiento peronista, cuando cumple un año en prisión domiciliaria con inhabilitación perpetua y su partido se encuentra en un laberinto sobre cómo combatir a Javier Milei en las elecciones de 2027.

Este miércoles Fernández superó el primero de los seis años de condena en su apartamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires, ante el que es habitual que sus seguidores se reúnan para expresarle su apoyo, el cual ella retribuye con salidas al balcón del segundo piso para saludarlos.

La Corte Suprema de Justicia ratificó el 10 de junio de 2025 una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por irregularidades en la concesión de obras públicas durante el Gobierno de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), y sus dos gestiones seguidas, en la causa conocida como ‘Vialidad’. Siete días después se hizo efectiva.

La condena de Fernández fue otro golpe a un peronismo que desde el inicio del Gobierno de Milei, en diciembre de 2023, mostró múltiples grietas en su rol opositor.

Mientras representantes de algunas provincias mineras y petroleras apoyaron las iniciativas oficialistas de flexibilización laboral y apertura comercial, otros optaron por una diametral resistencia al Ejecutivo ultraderechista.

El analista Javier Correa, director de la consultora Ad Hoc, dijo a EFE que el peronismo arrastra discusiones no resueltas: «Ha dejado vacante las agendas de trabajo, educación y salud, también la regulación de las plataformas tecnológicas, el fortalecimiento del Estado, la ludopatía juvenil, la adicción a las redes sociales, las limitaciones en el desarrollo infantil o la salud mental».

La deuda con el Fondo Monetario Internacional y la generación de un ecosistema nacional atractivo para las inversiones extranjeras son otros focos de disenso entre los diferentes referentes del peronismo, que solo coinciden en la urgente necesidad de una alternativa que gane a Milei en las elecciones de 2027.

La imagen pública de Cristina Fernández

La directora de la consultoría política Trespuntozero, Shila Vilker, aseguró a EFE que la mayoría de los sondeos de opinión otorgan a Cristina Fernández alrededor de 40 puntos de imagen positiva, una cota muy similar a la que tiene Milei en la actualidad, a pesar de la condena a prisión.

Vilker añade que, pese a ello, Fernández no tiene ya la primacía absoluta dentro del peronismo, al surgir el que fuera su ministro de Economía, Axel Kicillof, como un competidor.

Su rol como vicepresidenta en el fracasado Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), la derrota del peronismo ante Milei y la prisión domiciliaria son factores clave en el debilitamiento de la imagen de la exmandataria.

El exsenador y secretario de Fernández, Oscar Parrilli, dijo a EFE que «el objetivo de la condena fue proscribirla y sacarla de la escena política argentina», situación que comparó con la prohibición de cualquier alusión al peronismo tras el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón en 1955 y que se prolongó hasta 1973.

«El nivel de perversión, agresión y crueldad que ha tenido la Justicia con ella y su familia es inédito en la historia argentina, solamente equiparable a la persecución que sufrió Perón», recalcó Parrilli, y agregó que «le tienen miedo y saben que Cristina en la cancha les gana».

Según el secretario de Fernández, la sentencia fue alentada por Milei, el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) y los grupos económicos.

La opción Kicillof

La ascendente figura de Axel Kicillof -desde 2019 en el Gobierno de la populosa provincia de Buenos Aires- es el mayor desafío al liderazgo de Cristina Fernández, ya que las encuestas le otorgan cifras competitivas de imagen positiva y, además, intenta un camino propio desligado de ella.

No son pocos los peronistas que se ilusionan con una candidatura presidencial de Kicillof en 2027, pero esos deseos chocan con los planes de La Cámpora, agrupación de los seguidores más cercanos de la exmandataria y liderada por su hijo Máximo Kirchner, que argumentan que la prioridad es la anulación de la condena judicial.

Parrilli aseguró a EFE que «la discusión principal es que haya democracia, que la dejen competir a Cristina. Hay quienes estamos convencidos de que ella es la única capaz de ganar a Milei y a Macri, pero no descartamos que pueda ser Axel».

Más allá del gobernador de Buenos Aires, otras corrientes del peronismo proponen buscar un candidato proveniente de otra provincia, con un perfil que genere menos división entre la población.

Sobre esto, Parrilli consideró que el sector económico impulsa «un peronismo dócil, que no toque los resortes del poder y que permita que la Argentina siga este camino de injusticia, de entrega del patrimonio, de violación de los derechos humanos».

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EFE