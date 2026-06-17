Trump promete que el acuerdo con Irán será «un muro contra el arma nuclear»

FRANCIA.- El acuerdo con Irán, con el que se espera que Washington ponga fin a casi cuatro meses de conflicto con Teherán, será «un muro contra el arma nuclear», aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

«El acuerdo de (Barack) Obama fue uno de los más estúpidos que he visto jamás, un camino hacia el arma nuclear, y el mío es un muro contra un arma nuclear, que no van a tener», señaló a los periodistas durante su encuentro bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, en los márgenes de esa cita que se clausura este miércoles.

Trump, que ha lanzado diferentes comentarios en torno al acuerdo durante todos sus encuentros bilaterales en la cumbre, advirtió que aún queda por concretar su cumplimiento.

«He hecho acuerdos toda mi vida, algunos que estaban cerrados al cien por cien y al final no se concretaron», reconoció, señalando que «con los acuerdos nunca se sabe, pero lo averiguaremos bastante pronto».

El líder republicano aseguró que el memorando de entendimiento, que podría formalizarse este viernes con una ceremonia de firma en Bürgenstock (Suiza), puede poner fin a un proceso que no se inició hace cuatro meses con el actual conflicto, sino en su primer mandato (2017-2021).

«Esto no empezó hace tres y cuatro meses, sino hace años, cuando eliminé a (el general Qassem) Soleimani», afirmó, para destacar que «aquello fue un acontecimiento enorme, algunos dicen que el mayor ocurrido en Oriente Medio en los últimos 50 años».

Añadió que el acuerdo con Irán es «un memorando de entendimiento muy sólido»: «No es un documento de dos párrafos, sino un memorando largo y bastante detallado que desembocará en un contrato formal», afirmó. EFE