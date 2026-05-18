Gobierno lamenta muerte de Carmen Navas y promete informar sobre investigación del caso de su hijo

CARACAS.-El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lamentó la noche del lunes el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero, preso fallecido mientras estaba en custodia del Estado.

En un comunicado, el Ejecutivo afirmó que desde que tuvo conocimiento de la denuncia del caso de Quero, la presidenta Rodríguez ordenó una rigurosa investigación para esclarecer lo ocurrido, «y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público «.

El texto subraya que «una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes».

Unión Radio