Gobernación de Táchira estudia la posibilidad de usar energía alternativa para remediar los cortes eléctricos

CARACAS.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, se manifestó sobre los cortes del suministro eléctrico por el plan de administración de carga afirmando que ésta es una problemática que afecta a todo el país, pero que cuando se combina este factor con las altas temperaturas en la región, la situación empeora mucho más.

La autoridad de la entidad también indicó que espera que puedan ser asignados recursos para emplear energía alternativa en algunas zonas de la región.

«(Hay) un equipo multidisciplinario de Corpoelec que viene a revisar el problema y ver en qué se puede mejorar. Estamos estudiando las posibilidades, aunque hace falta el dinero, de la energía fotovoltaica para algunos sectores. Eso fue por instrucciones de la presidenta (encargada), Delcy Rodríguez».

Bernal explicó que su trabajo es ser el interlocutor entre el gobierno central, ministerios y los ciudadanos del Táchira, además de subrayar que su pronunciamiento no tiene relación con las denuncias contra el sistema ni los ministros.

Unión Radio