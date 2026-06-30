Canadá iguala las donaciones privadas de ayuda humanitaria por los terremotos en Venezuela

TORONTO.- Canadá anunció este martes la creación de un fondo de contrapartida para igualar las donaciones de particulares destinadas a la respuesta humanitaria en Venezuela tras los terremotos de la semana pasada.

El secretario de Estado de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, informó en un comunicado que Ottawa igualará las contribuciones realizadas a la Cruz Roja Canadiense y a la organización Humanitarian Coalition entre el 25 de junio y el 14 de julio, hasta un máximo de 4 millones de dólares canadienses (2,8 millones de dólares estadounidenses o 2,5 millones de euros).

El Gobierno canadiense señaló que los fondos servirán para apoyar la entrega de ayuda vital, incluidos servicios de salud de emergencia, refugio, agua, saneamiento e higiene, además de otros servicios esenciales para las comunidades afectadas.

La nueva medida se suma a los 5 millones de dólares canadienses en ayuda humanitaria anunciados el pasado 25 de junio por Sarai y la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, lo que eleva a 9 millones de dólares canadienses el total de la asistencia canadiense comprometida para responder a la emergencia.

EFE