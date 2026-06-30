Cierran parcialmente la autopista Valle-Coche para inspeccionar estructura tras los terremotos

CARACAS.- El ministerio de Transporte anunció un cierre preventivo parcial en la Autopista Valle-Coche, restringiendo la circulación en dos de sus canales en sentido Santa Mónica hacia Plaza Venezuela.

La medida temporal se ejecuta con el fin de realizar inspecciones técnicas exhaustivas en el viaducto y evaluar las estructuras tras los sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

Específicamente, los equipos de ingeniería civil se encuentran revisando una pila afectada en la base de la vía.

Serán cerrados dos canales de circulación del viaducto (identificados técnicamente en los planos de contingencia como canal rojo y canal verde). Los otros dos canales restantes de la autopista permanecen abiertos para garantizar el flujo vehicular mínimo necesario.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, conducir con extrema prudencia y utilizar rutas alternas para evitar las horas pico.

SPLL/Unión Radio