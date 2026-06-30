Ecuador envía 14 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

GUAYAQUIL.- El Gobierno ecuatoriano envió este martes a Venezuela 14 toneladas de ayuda humanitaria para las personas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el pasado miércoles al país, tras habilitar desde el domingo nueve centros de acopio a nivel nacional.

«Esta madrugada, 14 toneladas de ayuda humanitaria fueron transportadas por las Fuerzas Armadas a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea (FAE) para asistir a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela», publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de la red social X.

Se trata de 11,4 toneladas de agua potable y 2,6 toneladas de paquetes (kits) de higiene que se recolectaron en la parte céntrica de la región sierra, según precisó el Gobierno.

La vicepresidenta ecuatoriana, María José Pinto, anunció el lunes que el Gobierno espera enviar durante esta semana un avión diario hacia Venezuela con productos y utensilios recolectados en los nueve centros de acopio que habilitó en ocho de las 24 provincias del país.

De acuerdo a Pinto, en esos lugares están receptando solo lo que desde Venezuela se les ha pedido, como agua potable embotellada, carpas familiares, colchones, productos de limpieza, toallas, pañales desechables, implementos de cocina, platos y vasos de plástico o de acero inoxidable y otros.

Está previsto que los centros de acopio estén abiertos hasta el final de la semana, pero el Gobierno ampliará los días «si es necesario» recolectar más insumos para enviar a Venezuela, según precisó la vicepresidenta.

EFE