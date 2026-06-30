Brasil anuncia un nuevo envío a Venezuela de profesionales, medicamentos y suministros

SAO PAULO.- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) anunció el envío este martes a Venezuela de un quinto vuelo humanitario cargado con equipos para ampliar un hospital de campaña, personal médico militar y especialistas en telecomunicaciones.

La aeronave, cuyo destino final es Caracas, tiene previsto despegar a las 12:00 hora local desde la Base Aérea del Galeão, en Río de Janeiro, y realizará una escala en São Paulo para embarcar cerca de 5 toneladas y media de insumos médicos, entre medicamentos y pruebas de resultado rápido, donados por el Ministerio de Salud de Brasil a petición del Gobierno venezolano.

Según el comunicado de la fuerza, además del material sanitario en la misión se desplazan militares de la Marina de Brasil que reforzarán el hospital de campaña que ya opera en la localidad de La Guaira, así como técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Los especialistas de telecomunicaciones viajan equipados con analizadores de espectro y antenas direccionales de alta sensibilidad, dispositivos que se utilizan para localizar señales de teléfonos celulares bajo los escombros.

La misión humanitaria está coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y forma parte del esfuerzo internacional de respuesta a la emergencia en el país caribeño, de acuerdo con la nota.

En tres vuelos, Brasil envió a Venezuela un total de 126 personas, entre bomberos militares, agentes de defensa civil, técnicos de telecomunicaciones y profesionales de la salud para operar en hospitales de campaña, según información del Gobierno brasileño.

Uno de los vuelos transportó exclusivamente medicamentos, insumos de salud y materiales para montar el hospital de campaña.

Además de la infraestructura hospitalaria, el país envió seis agentes caninos y cien purificadores de agua equipados con paneles solares, cada uno con una capacidad de producción de 5.000 litros de agua potable al día, destinados a mitigar el desabastecimiento en las zonas afectadas.

EFE