Bomberos de Caracas ordenan no activar ascensores

CARACAS.- El Cuerpo de Bomberos de Caracas hizo un llamado a las juntas de condominio, administración de edificios y a los ciudadanos a evitar el uso de ascensores en los edificios de la ciudad.

«En el cumplimiento de sus funciones de salvaguarda y prevención de riegos, emite una orden de restricción absoluta para el uso de los ascensores en todas las edificaciones civiles, comerciales e institucionales de la región capital tras el reciente evento sísmico», señaló el comunicado del ministerio de Interior.

Asimismo, indicó que las edificaciones se encuentran en labores de evaluación técnica. También mencionaron que hay alto riesgo de fallas mecánicas, interrupción del sistema eléctrico y/o colapso provocado por réplicas.

Unión Radio