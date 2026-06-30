Comisión de la ONU mantiene monitoreo y la atención de afectados en Caraballeda

CARACAS.- La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela (OCHU) continúa atendiendo en Caraballeda, estado La Guaira, a los afectados por los devastadores terremotos que azotaron al país ya hace 5 días.

En un video publicado en su cuenta de X, el organismo precisó que «aunque ha terminado el plazo crítico de 72 horas, los rescatistas siguen encontrando supervivientes bajo los escombros» y que su misión se mantiene en evaluar las necesidades de los afectados en el área, catalogada por el gobierno como «zona de desastre».

Seguimos en La Guaira después de 5 días desde que los terremotos sacudieron el país.



Aunque ha terminado el plazo crítico de 72 horas, los rescatistas siguen encontrando supervivientes bajo los escombros.



Continuamos trabajando para salvar todas las vidas que podamos. pic.twitter.com/GBDvcEaf0x — OCHA Venezuela (@OCHA_Venezuela) June 29, 2026

La réplica sísmica ocurrida el pasado 24 de junio hasta la fecha contabiliza más de 1500 fallecidos y 5034 heridos, según el último balance oficial, así como cientos de edificios y estructuras derrumbadas.

Las labores de rescatistas y voluntarios continúa en busca de sobrevivientes bajo los escombros.

Unión Radio