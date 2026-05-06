Ganaderos del Táchira iniciaron ciclo de vacunación de sus rebaños contra la fiebre aftosa

CARACAS.- Los ganaderos de Venezuela están enfocados en conseguir la certificación contra la fiebre aftosa y, desde este miércoles, empezaron con el proceso de vacunación de sus rebaños contra la fiebre aftosa en el estado Táchira.

El país cuenta, actualmente, con cerca de 132 mil unidades de producción vacuna, de las cuales más de un millón de cabezas están ubicadas en la mencionada entidad.

El presidente de Fedenaga, Edgar Medina, indicó que «estamos arrancando desde cero la vacunación. Tenemos que mostrar estadísticas y números de cada una de nuestras unidades de producción, donde, a través de las asociaciones de ganaderos, logremos incentivar a todos los productores para vacunar. Para comprar la vacuna para que la certificación de fiebre aftosa para Venezuela, nos llegue».

Manifestaron, además, que parte del ciclo incluye preparar a nuevo personal y capacitar a los encargados de las unidades de producción en este tema.

El presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira, Marco Medina, resaltó que «es un compromiso de Estado. Es un compromiso de nosotros, como dueños de nuestros rebaños, tener vacunados nuestros rebaños».

La intención es lograr la certificación internacional que permita que Venezuela pueda exportar productos vacunos en pie y despostados a otros países.

Unión Radio