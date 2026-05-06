Heridos por accidentes viales con moto colapsan quirófanos del Hospital Central de Nueva Esparta

CARACAS.- El gremio médico de Nueva Esparta advirtió que los quirófanos del hospital Luis Ortega están saturados por el aumento de los accidentes viales con motorizados.

«La situación que está planteada en el caso es con respecto a los accidentes de tránsito con motorizados, es que tienen bloqueado el quirófano de emergencia de las patologías quirúrgicas, y esto hace que sea más largo el trayecto. Este hospital cuenta con solo tres quirófanos», expresó el presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, José Antonio Narváez.

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