EEUU celebra reunión de Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera para discutir hoja de ruta

CARACAS.-Estados Unidos acogió «con beneplácito» la reunión de este jueves entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, «para discutir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática».

En un mensaje en X, la embajada de Estados Unidos en Caracas se refirió al encuentro de Rodríguez y Figuera en el Palacio Federal Legislativo.

Figuera, quien se encontraba exiliada, regresó al país por una invitación que recibió de Departamento de Estado.

Los Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión de hoy entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino venezolano, y la presidenta de la Asamblea Nacional venezolana de 2015, Dinorah Figuera, para discutir una… https://t.co/4ZpKh8zFsK — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 19, 2026

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