Diputado Ortega afirma que se debe proteger la producción nacional frente a la importación

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Saúl Ortega, afirmó que el gobierno debe «ser vigilante» de que la importación de rubros alimenticios no perjudique la producción nacional, tal como lo denunció en días recientes Fedeagro con la llegada de arroz.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, calificó «importante» el pronunciamiento del presidente de la AN sobre la producción local.

«Que venga de él coloca a todos los diputados a ser garantes, de estar pendientes de defender los esfuerzos de la producción nacional que es el esfuerzo del trabajo de los venezolanos», comentó.

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Por otra parte, el parlamentario afirmó que también es necesario avanzar en el combate «contra la burocracia y la corrupción que es prácticamente una plaga que está incrustada en el Estado y la sociedad venezolana».

Sostuvo que la mayoría de las quejas de sectores productivos están asociadas a la «burocracia del Estado, la discrecionalidad de funcionarios que permanentemente están aprovechando la situación de cualquier evento para afectar a los productores».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio