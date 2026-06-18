Diputado Algarra afirma que la justicia en Venezuela tiene que ser refundada

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Alexis Algarra, insistió este jueves en que el abordaje al tema de la justicia en el país «no puede ser superficial», sino que se tiene que «refundar desde sus cimientos».

«En Venezuela tenemos hiperinflación de normas. Nuestro problema no es de derecho positivo, nuestro problema no es de falta de legislación, por el contrario, aquí está legislada prácticamente todas las esferas de la conducta del ser humano, el detalle está cuando vamos a la justicia en que los operadores jurídicos deben ser las personas adecuadas», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, afirmó que aspira que las vacantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sean ocupados por los mejores juristas del país.

«La política en Venezuela debe partir de la buena fe (…) no podemos seguir haciendo política con mezquindad, no podemos seguir haciendo políticas apostando a que las cosas salgan mal», agregó.

El parlamentario sostuvo que se tiene que aprovechar «desde la virtud» cada una de las oportunidades que se presenten. «Verdaderamente los ciudadanos tenemos que exigir que las cosas se comiencen a hacer bien», agregó.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio