Ingenieros del Zulia advierten sobre déficit de casi 300 megavatios en electricidad

CARACAS.- La intergremial del estado Zulia, junto al Colegio de Ingenieros de la región, advirtieron que se registra actualmente un déficit de casi 300 megavatios, porque el consumo supera la generación local.

«Progresivamente, se han ido reparando turbinas, sí se ha estado haciendo, pero no ha sido suficiente. Obviamente que estemos tratando directamente con General Electric, para un plan de recuperación, me parece importante y un paso en la dirección correcta», afirmó el presidente de la Comisión Eléctrica Intergremial, Orlando Urdaneta.

«Necesitamos, y esto es un llamado de atención a las empresas extranjeras, activar las reservas gigantescas que tenemos, en el Golfo de Venezuela, frente a nuestra Guajira», expresó el presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán Mendoza.

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