Paso de la Onda Tropical N°5 por el occidente causará lluvias y descargas eléctricas

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que el desplazamiento de la Onda Tropical número 5 por el Occidente venezolano y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical causará precipitaciones de intensidad variables y eventuales descargas eléctricas en algunas zonas.

Según el pronóstico, se esperan lluvias y actividad eléctrica en áreas de los estados Amazonas, Apure, Portuguesa, Lara, Falcón, Zulia y en los Andes.

El Inameh indicó que durante el día también se espera nubosidad fragmentada y zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, oeste de Bolívar, norte de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Nueva Esparta, este de Barina y Guárico.

Asimismo, se presentará nubosidad estratiforme generadoras de precipitaciones dispersas en áreas de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Cojedes.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio