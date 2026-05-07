Florida negocia con el Gobierno Trump el cierre de ‘Alligator Alcatraz’

MIAMI.- El Gobierno de Florida mantiene conversaciones preliminares con la Administración del presidente Donald Trump para cerrar el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, según un reporte publicado este jueves por el diario The New York Times.

La polémica instalación -ubicada en el corazón del humedal de los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida- fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y le ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el Gobierno federal.

Un eventual cierre ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de insalubridad para los detenidos.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.

De acuerdo con el reporte del periódico neoyorquino, las negociaciones surgen tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que considera que el centro es demasiado costoso e ineficiente para seguir operando.

Hasta el momento, el estado de Florida no ha recibido el reembolso federal de 608 millones de dólares que había solicitado para su operación.

Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han argumentado que la infraestructura debió someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción en los Everglades, una zona natural con especies protegidas.

Sin embargo, el mes pasado, los jueces concluyeron que no se probó que el centro estuviera bajo jurisdicción federal, por lo que no era obligatorio dicho estudio ambiental.

EFE