Fedeindustria afirma que se tiene que aumentar la capacidad de ingreso para mejorar los salarios

CARACAS.-El director nacional de Fedeindustria, Alejandro Chiavaroli, reafirmó este martes que tanto el gobierno como las empresas tienen que aumentar su capacidad de ingreso para «poder retomar el tema del salario».

«Es un mito que el sector empresarial no quiera pagar salarios, es un mito que el gobierno nacional que es el mayor empleador no quiera pagar salarios, es un mito que haya una sustitución del ingreso por el salario sino que tenemos que entender que en un momento coyuntural», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, aseguró que en las mesas de trabajo que se han instalados se acordó realizar evaluaciones por sector para ver los crecimientos a nivel trimestral para determinar en qué periodo de tiempo se produzcan cambios «a favor del beneficio de los trabajadores».

El representante industrial aseguró que en la actualidad los tabuladores del sector privado están «por encima» del sector público y comentó que «hay beneficios que la empresa privada da que el gobierno en este momento no puede».

Pese a que señaló que el sector privado requiere de un «nivel de producción importante para poder satisfacer un aumento en los ingresos y salario», destacó que las empresas ofrecen beneficios relacionados al transporte, alimentación y salud que «vienen a sumar este incremento a nivel de ingresos que fue comunicado por el gobierno nacional».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio