jueves, mayo 7, 2026
- Publicidad -

Inician trabajos de rehabilitación en la carretera La Yaguara – El Junquito

País
Updated:
- Advertisement -

CARACAS.-El ministerio de Transporte Terrestre anunció labores de rehabilitación de la carretera La Yaguara – El Junquito a partir de este martes hasta el próximo viernes 8 de mayo.

Las labores se ejecutarán desde las 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche y se implementarán restricción parcial de circulación desde el kilometro 13 hasta el kilometro 9.

En el comunicado publicado por las autoridades se recomienda a los conductores tomar previsiones durante los próximos días.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para el Transporte (@mintransporte_ve)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos