Inician trabajos de rehabilitación en la carretera La Yaguara – El Junquito

CARACAS.-El ministerio de Transporte Terrestre anunció labores de rehabilitación de la carretera La Yaguara – El Junquito a partir de este martes hasta el próximo viernes 8 de mayo.

Las labores se ejecutarán desde las 09:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche y se implementarán restricción parcial de circulación desde el kilometro 13 hasta el kilometro 9.

En el comunicado publicado por las autoridades se recomienda a los conductores tomar previsiones durante los próximos días.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio