Consecomercio estima inflación de 170 % para cierre de 2026

CARACAS.- Consecomercio estima inflación de al menos 170 % para el cierre de 2026, por lo que recomiendan mantener la disciplina fiscal y mejorar el sistema de asignación de divisas para atender la situación.

«El Estado en su conjunto tiene que mantener la disciplina fiscal. Para nosotros es elemental que no se siga creando un dinero que no es producto de la actividad económica, como uno de los factores que contribuye a sostener la estabilidad de la moneda. Mejorar el sistema de asignación de divisas, tiene que hacerse mucho más transparente y dinámico. Allí no solo se involucra las autoridades venezolanas, sino también las autoridades norteamericanas», expresó el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.

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