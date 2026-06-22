Economista Luis Zambrano: Solo el desarrollo de la actividad petrolera puede sostener la economía

CARACAS.- El economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Zambrano, aseguró que solo el desarrollo de la actividad petrolera puede sostener la economía nacional.

El análisis lo indicó durante el foro «El petróleo como herramienta de reconstrucción económica y social» desarrollado en la UCAB.

«En este momento no hay ninguna posibilidad de tener otra opción. La economía interna venezolana, la no petrolera depende fundamentalmente de esa otra actividad y no tiene la capacidad suficiente en este momento, ni creo que en un futuro cercano, de poder sustituir al petróleo como el elemento fundamental que expilque el nivel de actividad económica y los ingresos de la población», aseguró Zambrano.

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