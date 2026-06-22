Un Nuevo Tiempo respalda gestiones de Dinorah Figuera

CARACAS.- El partido Un Nuevo Tiempo manifestó este lunes su respaldo a las labores de que ejecuta la dirigente política, Dinorah Figuera, como enviada del Departamento de Estado de Estados Unidos para propiciar la reinstitucionalización de Venezuela.

«Valoramos la designación de la diputada Dinorah Figuera como enviada del Departamento de Estado para las coordinaciones orientadas a la reinstitucionalización de Venezuela y ponemos a disposición de esta labor nuestras estructuras técnicas, políticas y organizativas», señalan en un comunicado.

Agregaron que para el partido es fundamental la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que conduzca a la celebración de elecciones «transparentes y confiables».

#COMUNICADO



Al continuar en marcha el proceso de cambios que habrá de conducir al rescate de la democracia en Venezuela, Un Nuevo Tiempo (UNT) se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:



1. Desde el mes de enero definimos nuestro respaldo al plan de… pic.twitter.com/pruTEMWRvo — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) June 22, 2026

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