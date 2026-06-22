Uribismo buscará coalición para apoyar agenda de De la Espriella en el Congreso colombiano

BOGOTÁ.- El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció este lunes que buscará formar una coalición con otros partidos para apoyar la agenda en el Congreso colombiano del ultraderechista Abelardo de la Espriella quien, según el conteo preliminar, ganó las elecciones presidenciales del domingo.

«A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos», señaló el partido uribista en un comunicado.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, una diferencia de menos de un punto porcentual que deberá ser confirmada por el escrutinio oficial.

El Centro Democrático, que tras la primera vuelta de las elecciones apoyó al ultraderechista, señaló que «reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia».

«Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia», añadió el partido derechista.

El partido uribista obtuvo 17 escaños en el Senado (Cámara Alta) del nuevo Congreso en las elecciones legislativas de marzo en las que el Pacto Histórico logró 25, aunque dicho resultado no ha sido ratificado aún por las autoridades electorales que deberán pronunciarse antes del próximo 20 de julio, fecha en la que comienza la nueva legislatura.

EFE