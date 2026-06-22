Trump subraya que EEUU tiene «control total» del estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el ultraderechista, Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo ganó las elecciones en Colombia, será un «gran presidente» y anticipó que la relación bilateral será «mucho mejor» que con el Gobierno de Gustavo Petro.

El republicano, que se refirió a De la Espriella por su apodo, El Tigre, explicó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval que habló con él por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.

Trump calificó a De la Espriella como «un buen hombre» y afirmó que es «un honor» para él que haya ganado tras haberle expresado públicamente su apoyo.

«Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple», señaló el mandatario al explicar su respaldo.

«Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche», añadió.

Preguntado sobre qué espera de la relación entre Estados Unidos y Colombia, Trump respondió: «Mucho mejor. Será un gran presidente».

EFE