Fedecámaras La Guaira afirma que la actividad comercial se activa de forma gradual

CARACAS.- El presidente de la Cámara de Comercio y de Fedecámaras La Guaira, Eduardo Quintana, señaló que la actividad comercial en el estado se está reactivando conforme pasan los días en los sectores que no resultaron afectados por los terremotos. Además valoró que de no retomar las labores de trabajo las condiciones psicológicas de las personas podrían empeorar.

«El comercio está despertando poco a poco lo que está en pie, porque muchos centros comerciales que albergaban muchos comercios ya no están, esos comercios no volverán y hay que ver cómo se puede rescatar la mano de obra (…). Vargas es un estado prestador de servicios, tiene su principal puerto, su principal aeropuerto».

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio , afirmó que convocó a todos en la Cámara de Comercio a trabajar para estar en disposición y seguir colaborando en lo requerido.

No obstante, el representante gremial aclaró que hasta el momento no se puede estimar cuál es el plazo de tiempo para la recuperación del estado, ya que no se han levantado los escombros.

Quintana llamó a volver a los trabajos para que las personas se ocupen en actividades, «si tú dejas que la gente siga en situación de crisis, no lo activas, no lo pones a pensar en que tiene que sobrevivir y rescatar lo que tenías antes, la situación psicológica será el efecto mucho mayor».

Unión Radio